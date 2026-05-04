Un incidente si è verificato oggi nel centro di Lipsia, quando un veicolo ha investito un gruppo di pedoni. Secondo le prime notizie, almeno due persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del conducente o sulle eventuali cause.

Roma, 4 maggio 2026 – Pomeriggio di paura in Germania. Una persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro della città di Lipsia. Almeno due persone sono morte, secondo quanto riporta Mdr, che cita fonti della polizia, mentre almeno altre 8 sarebbero rimaste ferite. “Un'auto ha attraversato il centro città”, ha dichiarato un portavoce della polizia al quotidiano Bild. Secondo il quotidiano tedesco l'autista stava viaggiando ad alta velocità in Grimmaische Straße quando è avvenuto l’impatto con la folla. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli sull’incidente e sul numero di vittime, anche se alcuni testimoni hanno riferito a Radio Leipzig di aver visto a terra corpi coperti da teli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auto sulla folla a Lipsia, almeno due morti e otto feriti

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