Lipsia auto contro la folla | almeno due morti e 8 feriti

A Lipsia, in Germania, un'auto ha investito la folla nel centro cittadino provocando almeno due decessi e otto feriti. L'incidente si è verificato in zona pedonale, con testimoni che hanno riferito di aver visto la vettura sfrecciare tra le persone presenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'accaduto e hanno messo in atto misure di sicurezza nelle aree vicine.

Almeno due morti e otto feriti. Questo è il bilancio, provvisorio, di quanto avvenuto nel centro di Lipsia, in Germania, dove un’auto si è lanciata contro la folla. Oltre alle due vittime, ci sono anche due persone rimaste gravemente ferite, come riporta la Reuters citando l’emittente locale Mdr. Il conducente dell’auto è stato arrestato. Sul luogo sono subito intervenuto ambulanze, auto delle forze dell’ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero. L’incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una “situazione dinamica”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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