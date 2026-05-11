Pasti senza glutine per due giorni nelle scuole veneziane

Per due giorni, nelle scuole del Comune di Venezia, gli studenti mangeranno solo pasti senza glutine. La decisione riguarda tutte le scuole del territorio e coinvolge circa 10.000 studenti. La scelta si inserisce in un progetto di sensibilizzazione e prevenzione legato alle intolleranze alimentari. Durante questa fase, i pasti saranno preparati e serviti seguendo specifiche linee guida per garantire l’assenza di glutine.

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