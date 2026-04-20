La PassionSport Manfredonia batte il Troia ed attende i playoff

La PassionSport Manfredonia ha vinto la partita contro il Troia, conquistando così un risultato positivo. La squadra si prepara ora ad affrontare i playoff, dopo aver concluso la fase regolare del campionato. La gara si è svolta domenica pomeriggio, con i giocatori che hanno mostrato determinazione in campo. La vittoria permette alla squadra di mantenere alta la speranza di proseguire la stagione in modo competitivo.

La PassionSport Manfredonia batte 4-2 il Troia nella penultima gara della regular season ed ipoteca il terzo posto in vista dei playoff, Il primo tempo si chiude 2-1 con i sipontini che rimontano un gol agli ospiti che pareggiano subito ad inizio ripresa. Ma Salvemini. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La PassionSport Manfredonia batte il Troia ed attende i playoff Notizie correlate Tutto nel primo tempo: la PassionSport Manfredonia batte l’Etra BarlettaVittoria al Miramare per la PassionSport Manfredonia che batte 3-1 l’Etra Barletta. La PassionSport Manfredonia pareggia a ZapponetaTermina 2-2 la gara, giocata al Saverio de Martino di Zapponeta tra la formazione locale e la PassionSport Manfredonia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Prima Categoria: 3-1 dell'Etra Barletta al San Giovanni Rotondo; La PassionSport Manfredonia pareggia a Zapponeta; Pareggio interno per il Real Olimpia Terlizzi; Manfredonia tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare. Ieri si è disputata, nel nostro stadio comunale “S. De Martino”, una bellissima partita di calcio tra il Real Zapponeta e la Passion Sport Manfredonia, terminata con il risultato di 2-2. Una gara intensa, giocata all’insegna dell’agonismo, che ha regalato momenti d facebook