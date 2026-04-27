La PassionSport Manfredonia espugna Bitetto e si prepara per i playoff

Da ilsipontino.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La PassionSport Manfredonia ha vinto in trasferta contro la squadra di Bitetto grazie a un gol di Salvemini al 77° minuto. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi ai playoff di Prima Categoria Pugliese. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la prestazione positiva dei Manfredonia in questa fase finale della stagione. La squadra si prepara ora per l’impegno successivo nei playoff.

Grazie ad una rete di Salvemini a 13? minuti dal termine, la PassionSport Manfredonia espugna Bitetto e si prepara ad affrontare i playoff di Prima Categoria Pugliese. La vincente del girone si deciderà in uno spareggio tra Triggiano e Ideale Bari. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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