Passi di salute | Forlì si mette in cammino contro il killer silenzioso

Sabato 16 maggio a Forlì si svolgerà nuovamente l’evento “Tieni in forma il tuo Cuore”, che invita tutta la cittadinanza a partecipare a iniziative di movimento fisico. L’obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, spesso definite “killer silenziosi”. L’iniziativa si svolge in diverse location della città e prevede attività sportive aperte a tutti. La giornata si inserisce in un programma di promozione della salute attraverso l’attività motoria.

Sabato 16 maggio torna "Tieni in forma il tuo Cuore", l’iniziativa che invita l'intera cittadinanza a riscoprire il valore del movimento come vera e propria medicina preventiva. Il ritrovo è fissato per le 9 all’ingresso di via Fiume Montone. Non servono moduli o iscrizioni formali: basta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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