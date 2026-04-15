Ospedale di Legnago all' avanguardia negli interventi contro il killer silenzioso della vista

All'ospedale Mater Salutis di Legnago è stato eseguito un intervento di chirurgia mini-invasiva per il trattamento del glaucoma, un problema che può portare alla perdita della vista. La tecnica, già praticata nel presidio, è stata aggiornata e perfezionata per migliorare i risultati e ridurre i tempi di recupero. L'ospedale si conferma così un centro all'avanguardia nella cura di questa patologia.

Un nuovo intervento di chirurgia mini-invasiva del glaucoma è stato eseguito all'ospedale Mater Salutis di Legnago, attraverso un aggiornamento di una tecnica già praticata nel presidio e oggi ulteriormente evoluta per offrire ai pazienti una soluzione ancora più efficace e meno traumatica.A.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Ospedale di Viterbo all'avanguardia, primi interventi con il robot chirurgico La siccità killer silenzioso anche della sanitàKenya, Malawi, Etiopia, Somalia, Eritrea, ma anche una parte del Marocco nonostante le recenti piogge: diverse parti di Africa sono alle prese con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chiuso il bar dell'ospedale, disagi per personale e pazienti; Ospedale di Legnago, il sindaco Longhi: Nel 2027 la prima pietra; Legnago: il nuovo direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera Girardi in visita al Sindaco; SANITÀ, FUTURO E TERRITORIO: GIRARDI TORNA A LEGNAGO. NUOVO OSPEDALE, CASA DI COMUNITÀ E TECNOLOGIE AL CENTRO. Ospedale di Legnago all'avanguardia negli interventi contro il killer silenzioso della vistaAl Mater Salutis è stata eseguita una nuova operazione di chirurgia mini-invasiva del glaucoma dall'equipe del dottor Gabriele Vizzari, che permette di ridurre il trauma operatorio e migliorare il rec ... veronasera.it Ospedale di Legnago: la nuova tecnologia che rivoluziona la cura del glaucomaOspedale di Legnago, rivoluzione glaucoma con l'intervento hi-tech che salva la vista: medici da tutta Italia per imparare la tecnica ... veronaoggi.it Bellezza che cura: Nel reparto di Oncologia dell’Ospedale di Legnago sono arrivati i colori dell’Armocromia, con tutte le sue mille sfumature, un nuovo servizio offerto dall’associazione Cuore di Donna e dedicato alle pazienti che affrontano o hanno affrontat - facebook.com facebook