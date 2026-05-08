Giornata mondiale contro il tumore ovarico killer silenzioso L’impegno di Asst Lecco

L’8 maggio si celebra la Giornata mondiale contro il tumore ovarico, una malattia che spesso si presenta senza sintomi evidenti e può essere diagnosticata in stadi avanzati. L’Asst di Lecco ha annunciato iniziative per diffondere informazioni sulla patologia e promuovere la prevenzione. La giornata mira a coinvolgere la popolazione e a sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari e diagnosi tempestive.

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L’8 maggio ricorre la Giornata mondiale contro il tumore ovarico, un importante momento per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia che rappresenta ancora oggi una delle sfide più complesse in ambito ginecologico.In occasione di questa ricorrenza, l’Asst di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Giornata mondiale del tumore ovarico: l'Aoup in prima linea nella cura della malattiaL’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico: una patologia che, in Italia, rappresenta circa il 3% di tutte le neoplasie femminili,... Forlì, peonie in piazza contro il tumore ovarico: la sfida di Loto? Cosa scoprirai Perché il 60% delle diagnosi avviene quando è troppo tardi? Come possono le peonie aiutare le donne colpite in Emilia-Romagna? Dove... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Asst Lecco celebra la Giornata dell’Ostetrica: iniziative e mostra all’ospedale Manzoni. Giornata mondiale contro il tumore ovarico: l’impegno dell’Asst di LeccoLa Giornata Mondiale contro il Tumore Ovarico è anche un momento per ricordare l’importanza della valutazione del rischio individuale, in particolare per le donne con familiarità o con mutazioni ... lecconotizie.com Giornata Internazionale dell’Ostetrica: l’ASST di Lecco celebra il valore della professioneIl 5 Maggio ricorre la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che quest’anno è dedicata al tema One Million More Midwives. resegoneonline.it