Passeggiata relazionale con il grande gioco de i cercatori di boschi perduti

Domenica 17 maggio, a Quasano, si svolge una passeggiata relazionale legata al progetto “i cercatori di boschi perduti”. L’evento si svolge tra le 11 e le 16 e coinvolge bambini e adulti. Sono presenti specialisti di scienze naturali e umane, artisti, artigiani, favolisti e fantasisti provenienti da varie parti del mondo. L’attività si inserisce in un circuito di passeggiate relazionali già costituito.

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