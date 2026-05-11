Passeggiata relazionale con il grande gioco de i cercatori di boschi perduti

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, a Quasano, si svolge una passeggiata relazionale legata al progetto “i cercatori di boschi perduti”. L’evento si svolge tra le 11 e le 16 e coinvolge bambini e adulti. Sono presenti specialisti di scienze naturali e umane, artisti, artigiani, favolisti e fantasisti provenienti da varie parti del mondo. L’attività si inserisce in un circuito di passeggiate relazionali già costituito.

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Domenica 17 maggio dalle ore 11.00 alle 16.00, a Quasano (Toritto), life skills in gioco! Bambini e adulti, specialisti in scienze naturali ed umane, artisti, artigiani, favolisti e fantasisti, provenienti da luoghi diversi del mondo, facenti parte del gruppo di passeggiate relazionali costituiti.🔗 Leggi su Baritoday.it

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