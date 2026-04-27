Passeggiata relazionale con Kamishibai
Domenica 3 maggio 2026, dalle 11 alle 16, le guide di ESSERE TERRA organizzeranno una passeggiata nei Boschi di roverella di Quasano, a Toritto (BA). L’evento prevede un percorso a piedi con attività relazionali e una sessione di Kamishibai, una forma di narrazione visiva giapponese. L’iniziativa mira a favorire il benessere psico-fisico dei partecipanti attraverso momenti di contatto con la natura e incontri condivisi.
Domenica 3 maggio 2026 dalle ore h 11.00 alle ore 16.00 le guide di ESSERE TERRA vi porteranno a passeggiare nei Boschi di roverella di Quasano, Toritto (BA) per farvi vivere una giornata rigenerante di benessere psico-fisico.La passeggiata relazionale è un’esperienza che unisce il camminare in.🔗 Leggi su Baritoday.it
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