Due tragedie nel giro di poche ore scuotono il casertano. Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo, due uomini sono morti dopo essere stati colti da malore mentre cercavano asparagi selvatici nei boschi della zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Si tratta di due episodi distinti e non collegati tra loro, accomunati solo dal luogo e dalla dinamica: entrambi gli uomini si trovavano nei boschi alla ricerca di asparagi quando sono stati colpiti da un malore improvviso e fatale. Il primo episodio si è verificato in mattinata. Secondo quanto emerso, l’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nei boschi. Nonostante le difficoltà, è riuscito ad avvicinarsi alla strada per chiedere aiuto, ma è deceduto poco dopo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Felice a Cancello: tragedia nei boschi, due cercatori di asparagi stroncati da malore nello stesso giorno

Articoli correlati

Vanno a raccogliere asparagi nel bosco, si sentono male e muoiono: due decessi a San Felice a CancelloDue cercatori di asparagi morti nella zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.

Leggi anche: San Felice a Cancello, due morti per la frana: l’ex sindaco chiede di essere interrogato dalla Procura

Contenuti e approfondimenti su San Felice

Temi più discussi: Vanno a raccogliere asparagi nel bosco, si sentono male e muoiono: due decessi a San Felice a Cancello; Risultati San Felice a Cancello, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Si sente male mentre è in cerca di asparagi e muore; Va a cogliere asparagi con un amico, imprenditore stroncato da malore.

Vanno a raccogliere asparagi nel bosco, si sentono male e muoiono: due decessi a San Felice a CancelloDue cercatori di asparagi morti nella zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Si sono sentiti male nei boschi. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il modo ... fanpage.it

Deve scontare oltre 5 anni di reclusione per spaccio di droga e viene arrestato dai carabinieriL’uomo dovrà scontare oltre cinque anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga commessi tra Napoli e Afragola ... casertanews.it

RIAPRE VIA SAN FELICE A BOLOGNA (2) facebook

San Felice senza cantieri. Lepore: “Aiuti ai negozi”. Confesercenti: “Almeno un anno per ripartire” x.com