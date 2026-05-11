Party esclusivo per la presentazione a Napoli di Trattoria Caprese

A Napoli si è tenuta una serata esclusiva per la presentazione di Trattoria Caprese, il nuovo ristorante della catena fondata dalla famiglia F&G Fargnoli - Gallucci. La location scelta è stata in via Medina, nel centro della città. La catena possiede già altri tre locali in Italia, situati a Caserta, Brescia e Busto Arsizio. La serata ha visto la partecipazione di invitati e rappresentanti del settore.

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La magica atmosfera di Capri trova casa a via Medina a Napoli per la presentazione di Trattoria Caprese, quarto locale in Italia della catena di ristoranti fondata dalla famiglia F&G Fargnoli - Gallucci dopo quelli di Caserta, Brescia e Busto Arsizio.L’occasione? Una serata esclusiva all’insegna.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trattoria Caprese, party esclusivo con la magia dell’Isola AzzurraLa magica atmosfera di Capri trova casa a via Medina a Napoli per la presentazione di Trattoria Caprese, quarto locale in Italia della catena di... A Napoli inaugurata la Trattoria CapreseL’occasione? Una serata esclusiva all’insegna della buona musica e dei piatti doc della tradizione gastrononomica partenopea per più di cento ospiti... Argomenti più discussi: VILLAGGIO DEL MADE IN ITALY A NAPOLI: DUE GIORNI DI SAPORI E TRADIZIONE; Trattoria Caprese a Napoli: party di lancio in stile Capri con live e; Al via Maggio dei monumenti e della cultura nolana 2026; NOTA DEL PRESIDENTE ROBERTO FICO DEL 9 MAGGIO 2026.