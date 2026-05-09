A Napoli inaugurata la Trattoria Caprese
A Napoli è stata aperta una nuova trattoria chiamata Caprese, situata in via Medina. Si tratta del quarto ristorante in Italia appartenente alla catena gestita dalla famiglia Fargnoli-Gallucci, dopo le sedi di Caserta, Brescia e Busto Arsizio. La nuova location porta a Napoli l’atmosfera e i sapori di Capri, secondo quanto comunicato dai titolari durante l’inaugurazione.
L’occasione? Una serata esclusiva all’insegna della buona musica e dei piatti doc della tradizione gastrononomica partenopea per più di cento ospiti selezionati in rappresentanza del mondo delle imprese, delle professioni, della moda e della cultura. A curare l’’intrattenimento musicale della serata Aurelio Fierro con la sua band e il dj set di Daniele Tozzi. Con il nuovo locale di via Medina a Napoli il brand di ristorazione Trattoria Caprese continua così il suo percorso di espansione nazionale. Un progetto che conferma la solidità di un marchio ormai presente in tutta Italia, da Nord a Sud, e capace di reinterpretare la tradizione gastronomica italiana in chiave moderna, elegante e contemporanea.🔗 Leggi su 2anews.it
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