A Napoli inaugurata la Trattoria Caprese

A Napoli è stata aperta una nuova trattoria chiamata Caprese, situata in via Medina. Si tratta del quarto ristorante in Italia appartenente alla catena gestita dalla famiglia Fargnoli-Gallucci, dopo le sedi di Caserta, Brescia e Busto Arsizio. La nuova location porta a Napoli l’atmosfera e i sapori di Capri, secondo quanto comunicato dai titolari durante l’inaugurazione.

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