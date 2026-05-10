Trattoria Caprese party esclusivo con la magia dell’Isola Azzurra
A Napoli, in via Medina, si è tenuta la presentazione di Trattoria Caprese, il quarto locale in Italia della catena di ristoranti creata dalla famiglia F&G Fargnoli – Gallucci. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico selezionato, con un’atmosfera che richiamava la magia dell’Isola Azzurra di Capri. La catena, già presente a Caserta, Brescia e Busto Arsizio, espande così la sua presenza nel territorio nazionale.
La magica atmosfera di Capri trova casa a via Medina a Napoli per la presentazione di Trattoria Caprese, quarto locale in Italia della catena di ristoranti fondata dalla famiglia F&G Fargnoli – Gallucci dopo quelli di Caserta, Brescia e Busto Arsizio.. L’occasione? Una serata esclusiva all’insegna della buona musica e dei piatti doc della tradizione gastrononomica partenopea per più di cento ospiti selezionati in rappresentanza del mondo delle imprese, delle professioni, della moda e della cultura. A curare l’’intrattenimento musicale della serata Aurelio Fierro con la sua band e il dj set di Daniele Tozzi.. Con il nuovo locale di via Medina a Napoli il brand di ristorazione Trattoria Caprese continua così il suo percorso di espansione nazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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