A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e il Partito Liberaldemocratico ha annunciato il sostegno al candidato sindaco. Il partito si propone di collaborare con forze politiche dell’area riformatrice e liberale a livello locale, con l’obiettivo di superare divisioni e favorire la partecipazione dei cittadini. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Il Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per territorio, superando dinamiche controproducenti e curve tribali che allontanano i cittadini dalla partecipazione. In questi mesi ci siamo struttati con organi e rappresentanti eletti che esprimono la volontà di animare il dibattito pubblico con proposte “coraggiose”, orientate a rompere rendite di posizione ed a favorire dinamiche di competizione a vantaggio del ceto medio e di chi produce reddito attraverso il lavoro. A Salerno c’è una novità, oltre al noto scioglimento anticipato del comune... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano Sindaco

Articoli correlati

Elezioni comunali a Salerno, il campo largo "corteggia" Di Lorenzo e ZambranoUno dei due esponenti della società civile potrebbe essere il nome del centrosinistra alternativo alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca...

Elezioni a Salerno, Zambrano è il candidato sindaco di centristi e civiciLunedì 23 marzo gli organismi firmatari gli hanno chiesto di offrire disponibilità a un impegno diretto e hanno assicurato sostegno e accompagnamento...

Tutti gli aggiornamenti su Partito Liberaldemocratico

Discussioni sull' argomento Elezioni comunali, Zambrano si presenta: Ecco le priorità per risollevare Salerno. Su Napoli: Sue dimissioni pilotate; Comunali Zambrano | Rivolteremo Salerno come un calzino.

Comunali a Salerno, il centrodestra si spacca: Fi va da sola, bocciato candidato di FdiStampaIl centrodestra si spacca in vista delle prossime elezioni comunali a Salerno. Forza Italia e Fratelli d’Italia andranno divisi alle urne. A sancire la rottura, che già era nell’aria da giorni, ... salernonotizie.it

Comunali a Salerno, Iannone: Marenghi è il candidato sindaco di Fratelli d’ItaliaStampaAntonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito in Campania, ha ufficializzo la scelta del professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a ... salernonotizie.it

Partito Liberaldemocratico. . Basta con questo bipolarismo marcio! #RespiraLibertà - facebook.com facebook

Suona la campanella per Competere, la Scuola di Formazione Politica del Partito Liberaldemocratico Questa mattina alle ore 09:00, la lezione di Diritto Societario e Della Concorrenza tenuta dal prof. Maurizio Del Conte. Professore di Diritto del Lavoro all’Uni x.com