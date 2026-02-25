Meno gol meno assist meno carica | Inter c' è un problema Barella

Doveva essere una notte fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni, è stata l’esatto, inquietante opposto: un incubo colorato di giallo. Altri vichinghi hanno dirottato la nave di San Siro e fatto sventolare bandiera norvegese: dove l’avevamo già vista, questa? Tra le onde in tempesta, i nerazzurri sono andati a fondo, tutti lontanissimi dai propri giorni migliori e incapaci di fare male davvero a questo ordinatissimo Bodo Glimt: non c’è niente di casuale in questo loro passaggio del turno. Qualcuno è naufragato più degli altri, in preda ai propri demoni, perfino chi non ti saresti mai immaginato: quella giocata sbadata e kamikaze di Manuel Akanji è una macchia su uno dei più positivi di stagione, lo svizzero venuto a portare sapienza nella difesa nerazzurra. È vero che sarebbero servite comunque due reti per ritrovare la giusta navigazione, ma l’errore dell’ex City è stato un colpo di sega elettrica sulla partita: crudele, spietato come la sfortuna che si è accanita quando lo stesso Akanji ha preso il palo nel successivo scomposto tentativo di risalita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

