Partire ritornare ricordare | conferenza di Giuseppe Dossena alla Passerini Landi

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 16,30 si terrà presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi una conferenza del professor Giuseppe Dossena. L’evento si svolgerà in via Carducci 14 e sarà dedicato a un approfondimento su temi legati al viaggio e alla memoria, con interventi che si concentrano su esperienze e riflessioni legate ai concetti di partire, ritornare e ricordare. La partecipazione è aperta al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledi 13 maggio 2026 – ore 16,30 al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi (via Carducci 14) la conferenza del prof. Giuseppe Dossena già docente di Materie Letterarie al Liceo Classico “M. Gioia” di Piacenza.“Partire, ritornare. Ricordare”: il cammino della vitaLa vita di ognuno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Gruppo di lettura alla Passerini Landi: incontro su "Maniac"

Alla Passerini-Landi in mostra le opere di Graziana RiscazziDal 16 al 28 marzo allo Spazio mostre al piano terra della Biblioteca Passerini-Landi sarà esposta una selezione di opere realizzate con materiali di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web