Partire ritornare ricordare | conferenza di Giuseppe Dossena alla Passerini Landi
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 16,30 si terrà presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi una conferenza del professor Giuseppe Dossena. L’evento si svolgerà in via Carducci 14 e sarà dedicato a un approfondimento su temi legati al viaggio e alla memoria, con interventi che si concentrano su esperienze e riflessioni legate ai concetti di partire, ritornare e ricordare. La partecipazione è aperta al pubblico.
Mercoledi 13 maggio 2026 – ore 16,30 al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi (via Carducci 14) la conferenza del prof. Giuseppe Dossena già docente di Materie Letterarie al Liceo Classico “M. Gioia” di Piacenza.“Partire, ritornare. Ricordare”: il cammino della vitaLa vita di ognuno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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