Alla Passerini-Landi in mostra le opere di Graziana Riscazzi

Dal 16 al 28 marzo, presso lo Spazio mostre al piano terra della Biblioteca Passerini-Landi, sarà allestita una mostra con le opere di Graziana Riscazzi. La mostra presenta una selezione di lavori realizzati utilizzando materiali di riciclo, creando un percorso espositivo che mette in evidenza la creatività dell’artista attraverso le sue creazioni. L’evento sarà aperto al pubblico per due settimane.

Dal 16 al 28 marzo allo Spazio mostre al piano terra della Biblioteca Passerini-Landi sarà esposta una selezione di opere realizzate con materiali di riciclo da Graziana Riscazzi. Graziana Riscazzi è nata a Buenos Aires da genitori piacentini che le hanno trasmesso l’amore per la propria origine. Oggi vive e respira la creatività del territorio al quale si sente legata. Autodidatta, reinterpreta oggetti comuni e materiali di riciclo con una creatività legata alla materia, in una rilettura poetica ispirata dalle suggestioni che gli oggetti stessi le suggeriscono. Elabora i materiali usati per le sue opere, creando giochi in rilievo e ombre. Predilige il colore bianco, per la sua forte simbologia che sottintende concetti universali come la purezza, la perfezione o l’innocenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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