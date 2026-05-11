Parte il tour nord americano della nave scuola Amerigo Vespucci

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il viaggio della nave scuola Amerigo Vespucci verso il Nord America. Dopo essere partita da Genova, la nave raggiungerà New York il 4 luglio, in occasione delle celebrazioni per l’indipendenza degli Stati Uniti. La traversata fa parte di un programma di visite e eventi previsti lungo la costa atlantica. L’arrivo a New York segna una tappa importante del tour nel continente americano.

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. Partita da Genova, arriverà a New York il 4 luglio, per celebrare l’indipendenza americana Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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