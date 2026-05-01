Amerigo Vespucci al Porto Antico | come prenotare la visita alla nave

Dal 5 al 9 maggio 2026, l'Amerigo Vespucci sarà ormeggiata al Porto Antico di Genova. Le visite alla nave sono aperte dal 5 al 7 maggio, periodo in cui è possibile prenotare i biglietti, in concomitanza con l'Adunata degli Alpini, che si svolge in quei giorni. La prenotazione permette di accedere alle visite guidate che si terranno durante questo intervallo di tempo.

?? Cosa sapere L'Amerigo Vespucci attracca al Porto Antico di Genova dal 5 al 9 maggio 2026. Le visite sono prenotabili dal 5 al 7 maggio per gestire l'Adunata degli Alpini. Dal 5 al 9 maggio 2026 l'Amerigo Vespucci attraccherà al Porto Antico di Genova, offrendo la possibilità di visitare la celebre nave scuola della Marina Militare in una settimana che vedrà la città accogliere anche circa 400mila persone per l'Adunata degli Alpini. Il ritorno della nave più iconica del Made in Italy .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amerigo Vespucci al Porto Antico: come prenotare la visita alla nave Notizie correlate L'Amerigo Vespucci torna a Genova: come prenotare la visitaCome anticipato, torna a Genova l'Amerigo Vespucci, la ‘nave più bella del mondo. L'Amerigo Vespucci torna a Genova: quando vedere 'la nave più bella del mondo'Come anticipato, torna a Genova l'Amerigo Vespucci, la ‘nave più bella del mondo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Amerigo Vespucci torna a Genova: quando vedere 'la nave più bella del mondo'; Settimana prossima la Nave Amerigo Vespucci torna a Genova: tutti i dettagli; Nave Amerigo Vespucci a Genova per salutare gli alpini e pertire per tour mondiale; Al molo Ichnusa il veliero Mircea, nave simbolo della marina militare romena: come visitarlo. Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapereL’Amerigo Vespucci arriva a Genova tra aprile e maggio 2026. Ecco quando visitarla, come prenotare e cosa aspettarsi a bordo. solovela.net Settimana prossima la Nave Amerigo Vespucci torna a Genova: tutti i dettagliDal 5 al 9 di maggio 2026, la Nave Amerigo Vespucci torna ad attraccare a Genova. Anche in questa occasione, Genova si prepara ad accogliere il veliero con grande entusiasmo e uno straordinario succes ... primocanale.it Allievi Ufficiali Accademia Navale, in secondo piano Nave Amerigo Vespucci #NoiSiamolaMarina #marinamilitare - facebook.com facebook “Vespucci - Il viaggio più lungo” L’impresa di Nave Amerigo Vespucci, il racconto di un’Italia che attraversa il mondo. In prima serata su #Rai3, venerdì 17 e venerdì 24 aprile. In boxset dal 17 aprile su #RaiPlay. Regia di Flavio Maspes, voce narrante di Luca x.com