L' Amerigo Vespucci riprende il tour mondiale

La nave Amerigo Vespucci ha ripreso il suo tour mondiale dopo un periodo di fermo per lavori di manutenzione. La crociera internazionale, che coinvolge diverse tappe in vari paesi, era stata sospesa per consentire interventi di restauro e controlli tecnici. La nave, nota per la sua eleganza e per essere considerata tra le più belle al mondo, continua così il suo viaggio attraverso vari porti e destinazioni.

Partirà il 9 maggio dal Porto Antico di Genova per attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi. Annunciato a settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della conferenza stampa di chiusura del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026 si inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Usa. Il Tour è un’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotto da Difesa Servizi Spa, società in house del ministero della Difesa.🔗 Leggi su Agi.it

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