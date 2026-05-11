Parte il servizio di raccolta dei pannolini ad Abano Terme
A partire da oggi, ad Abano Terme è iniziato un nuovo servizio di raccolta dedicato ai pannolini. Il Comune ha collaborato con il gestore del servizio ambientale per attivare questa iniziativa, che mira a rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. La raccolta sarà effettuata in modo specifico per facilitare la corretta gestione dei rifiuti e migliorare l’organizzazione complessiva del servizio di smaltimento.
Il comune di Abano Terme, in collaborazione con il gestore del servizio ambientale, ha attivato un nuovo servizio di raccolta dedicata dei pannolini, pensato per rispondere in modo più puntuale alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli e migliorare ulteriormente l’organizzazione della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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