Parte il servizio di raccolta dei pannolini ad Abano Terme

A partire da oggi, ad Abano Terme è iniziato un nuovo servizio di raccolta dedicato ai pannolini. Il Comune ha collaborato con il gestore del servizio ambientale per attivare questa iniziativa, che mira a rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. La raccolta sarà effettuata in modo specifico per facilitare la corretta gestione dei rifiuti e migliorare l’organizzazione complessiva del servizio di smaltimento.

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