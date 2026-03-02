L' Amat è a corto di autisti il presidente | A breve assumeremo 50 interinali

L'Amat ha annunciato di avere bisogno di nuovi autisti a causa di una carenza di personale. Il presidente dell'azienda ha dichiarato che a breve verranno assunti circa 50 autisti con contratti interinali, mentre il concorso per conducenti già bandito dovrebbe contribuire a risolvere la situazione a lungo termine. La società sta cercando di far fronte alle esigenze di organico con queste misure temporanee.

L'Amat assumerà una cinquantina di autisti con contratto interinale in attesa di sopperire alle carenze d'organico con il concorso per conducenti già bandito. Inizialmente la società di via Roccazzo aveva pubblicato un avviso, rivolto a società di lavoro interinale, per reperire 110 autisti. "Una.