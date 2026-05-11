Parma-Roma polemiche sul rigore | Zingaretti risponde a Di Canio

Dopo la partita tra Parma e Roma, terminata 2-3 con due gol nel recupero, si sono scatenate numerose discussioni sul rigore assegnato. La partita è stata seguita da un acceso scambio di opinioni tra alcune figure pubbliche, con commenti che hanno diviso gli spettatori. La decisione arbitrale ha suscitato reazioni e polemiche, rendendo il finale della gara particolarmente acceso.

Tante le accese discussioni generate dal finale di Parma-Roma, partita finita 2-3 per i giallorossi con due gol nel recupero segnati da Rensch e Malen. Sotto di un gol all’87’, la Roma ha ribaltato la partita grazie al decisivo apporto dei due olandesi. Fanno polemica, però, le decisioni arbitrali dell’arbitro Chiffi e del VAR, che hanno assegnato un rigore alla squadra di Gasperini al 95?, generando dibattiti dopo il fischio finale del match. Di Canio e Marchegiani a Sky: “Non è rigore”. Durante la classica trasmissione della domenica sera Sky Calcio Club, infatti, Paolo Di Canio aveva espresso perplessità sul rigore concesso alla Roma dopo il contratto tra il difensore del Parma Britschgi e Rensch.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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