Luca Zingaretti contro Sky sfottò social a Di Canio Marchegiani e De Grandis | Si vede che je rode Ma si può far commentare il rigore della Roma a tre…
Dopo la vittoria della Roma per 3-2 sul campo del Parma, Luca Zingaretti ha pubblicato sui social un commento ironico, rivolto a Sky e ai commentatori sportivi, con riferimenti a Di Canio, Marchegiani e De Grandis. Nel suo post, l’attore ha scritto che si vede che qualcuno “je rode” e ha aggiunto una battuta sul fatto che si possa far commentare il rigore della Roma a tre persone diverse.
Ironia e sfottò social da parte di Luca Zingaretti, dopo la vittoria della Roma per 3-2 sul campo del Parma. L’attore romano, noto tifoso giallorosso, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram prendendo di mira il dibattito andato in scena negli studi di “Sky Sport“ sul discusso calcio di rigore assegnato alla Roma nel finale . L'articolo Luca Zingaretti contro Sky, sfottò social a Di Canio, Marchegiani e De Grandis: “Si vede che je rode. Ma si può far commentare il rigore della Roma a tre.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Valzer delle panchine in serie A. 26 maggio 2013, Roma-Lazio 0-1: il “Romanista” cantava già vittoria: “Nulla potrà fermarci.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Il rigore che ha permesso alla Roma di vincere a Parma allo scadere fa discutere. Al Club di Sky Sport Di Canio e Marchegiani compatti: Non c’era. L’attore Luca Zingaretti in una storia su Instagram bacchetta la trasmissione: Fate commentare la Roma ai la facebook
Luca #Zingaretti su IG #ParmaRoma x.com