Luca Zingaretti contro Sky sfottò social a Di Canio Marchegiani e De Grandis | Si vede che je rode Ma si può far commentare il rigore della Roma a tre…

Dopo la vittoria della Roma per 3-2 sul campo del Parma, Luca Zingaretti ha pubblicato sui social un commento ironico, rivolto a Sky e ai commentatori sportivi, con riferimenti a Di Canio, Marchegiani e De Grandis. Nel suo post, l’attore ha scritto che si vede che qualcuno “je rode” e ha aggiunto una battuta sul fatto che si possa far commentare il rigore della Roma a tre persone diverse.

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