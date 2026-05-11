Parma-Roma polemiche per il rigore di Malen Cuesta | Meritiamo rispetto
Domenica sera al Tardini, Parma e Roma si sono affrontate in una partita combattuta, conclusa con il risultato di 3-2 a favore dei giallorossi. La gara ha suscitato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori per un rigore assegnato a favore della Roma, con Cuesta che ha chiesto rispetto per la propria squadra. La partita ha visto diverse occasioni e momenti di tensione, soprattutto in relazione alla decisione arbitrale contestata.
E’ stata una partita da cardiopalma quella andata in scena domenica sera al Tardini tra Parma e Roma e finita 3-2 per i giallorossi. Decisivo il rigore trasformato da Malen al 100?, assegnato dal direttore di gara (richiamato al var) dopo un fallo in area di Britschgi. Decisione arbitrale che ha creato non poche polemiche durante e dopo il match. Defeat at the Tardini. pic.twitter.com6xWYZCGtuC — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcioen) May 10, 2026 Il racconto di Parma-Roma. La Roma gioca una prima mezz’ora perfetta, trovando il vantaggio con Malen su assist del rientrante Dybala e sfiorando il raddoppio in particolare con il palo colpito di testa da Soulè.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Parma, Cuesta furioso dopo il ko con la Roma: "Tutta Italia ha visto. Il Parma merita rispetto"Non nasconde amarezza e rabbia Carlos Cuesta dopo la sconfitta del Parma contro la Roma.
Argomenti più discussi: Fallo Britschgi su Rensch, giusto rigore? Proteste per mano Mancini, caos in Parma-Roma; Tutta Italia ha visto cos'è successo, Sì, ci sono le immagini: Cuesta-Gasp, scoppia la polemica; Moviola Parma-Roma: fallo da rigore in extremis di Britschgi su Rensch, giusta la decisione di Chiffi?; Parma-Roma, Cuesta trova un altro errore di Chiffi: E’ ovvio. Sui social la rabbia dei tifosi di Milan e Juventus.
Gol e polemiche a Parma, vince la Roma nel recupero facebook
? Carlos #Cuesta, in conferenza stampa post #ParmaRoma, si è dichiarato rammaricato dal risultato della partita. Secondo il tecnico non esistono polemiche anche se, sempre secondo il mister, c'è un fallo che sposta la dinamica della partita. #ASRoma x.com
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