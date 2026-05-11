Parma-Roma polemiche per il rigore di Malen Cuesta | Meritiamo rispetto

Domenica sera al Tardini, Parma e Roma si sono affrontate in una partita combattuta, conclusa con il risultato di 3-2 a favore dei giallorossi. La gara ha suscitato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori per un rigore assegnato a favore della Roma, con Cuesta che ha chiesto rispetto per la propria squadra. La partita ha visto diverse occasioni e momenti di tensione, soprattutto in relazione alla decisione arbitrale contestata.

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