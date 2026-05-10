Parma Cuesta attacca arbitri dopo ko con Roma | Meritiamo rispetto c’è dinamica ovvia
Domenica 10 maggio, il tecnico del Parma ha espresso la sua rabbia dopo la sconfitta con la Roma, accusando gli arbitri di mancate decisioni e chiedendo rispetto per la squadra. Cuesta ha commentato la dinamica della partita, sottolineando che ci sono state situazioni ovvie che non sono state valutate correttamente. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita, senza ulteriori commenti o analisi.
(Adnkronos) – Furia Carlos Cuesta. Oggi, domenica 10 maggio, il tecnico del Parma ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 del Tardini contro la Roma, al termine di una partita caratterizzata dagli episodi arbitrali e decisiva dal contestato rigore assegnato alla squadra di Gasperini per fallo di Britschgi su Rensch e trasformato da Malen. "Sono molto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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