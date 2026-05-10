Parma Cuesta attacca arbitri dopo ko con Roma | Meritiamo rispetto c’è dinamica ovvia

Domenica 10 maggio, il tecnico del Parma ha espresso la sua rabbia dopo la sconfitta con la Roma, accusando gli arbitri di mancate decisioni e chiedendo rispetto per la squadra. Cuesta ha commentato la dinamica della partita, sottolineando che ci sono state situazioni ovvie che non sono state valutate correttamente. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita, senza ulteriori commenti o analisi.

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