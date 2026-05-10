Parma Cuesta attacca arbitri dopo ko con Roma | Meritiamo rispetto c’è dinamica ovvia

Da webmagazine24.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, il tecnico del Parma ha espresso la sua rabbia dopo la sconfitta con la Roma, accusando gli arbitri di mancate decisioni e chiedendo rispetto per la squadra. Cuesta ha commentato la dinamica della partita, sottolineando che ci sono state situazioni ovvie che non sono state valutate correttamente. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Furia Carlos Cuesta. Oggi, domenica 10 maggio, il tecnico del Parma ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 del Tardini contro la Roma, al termine di una partita caratterizzata dagli episodi arbitrali e decisiva dal contestato rigore assegnato alla squadra di Gasperini per fallo di Britschgi su Rensch e trasformato da Malen.  "Sono molto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Parma, Cuesta furioso dopo il ko con la Roma: "Tutta Italia ha visto. Il Parma merita rispetto"Non nasconde amarezza e rabbia Carlos Cuesta dopo la sconfitta del Parma contro la Roma.

Cuesta lancia accuse dopo Parma-Roma: “Troppo ovvio quello che è successo, eventi condizionanti”Al termine di Parma-Roma, il tecnico ducale Carlos Cuesta lancia accuse oscure: "Noi a Parma proviamo a essere educati, a trattare le persone con...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web