Parma-Roma la moviola di Marelli smentisce Cuesta | Regolare il gol di Rensch e rigore corretto
Durante la partita tra Parma e Roma, Marelli ha analizzato le decisioni arbitrali attraverso la moviola, confermando che il gol di Rensch era regolare e che il rigore assegnato alla Roma era corretto. La conclusione delle immagini ha smentito le proteste dell’allenatore dei padroni di casa, che aveva chiesto rispetto per la sua squadra. L’episodio ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
L’incredibile finale di partita tra Parma e Roma ha fatto infuriare l’allenatore dei ducali Carlos Cuesta, che ha chiesto rispetto per la sua squadra. Nel post partita, però, l’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli ha analizzato tutti gli episodi dubbi, confermando che non ci sono stati errori da parte della squadra arbitrale. Il gol del 2-2 e il rigore decisivo. Partendo dai due episodi che hanno fatto più discutere, soprattutto perché avvenuti nel corso del concitato recupero, Marelli ha approvato sia la decisione di convalidare il gol di Rensch che quella di assegnare il rigore. Sul gol del 2-2, l’ex arbitro ha confermato la regolarità della rete con queste parole: “ Sembra che Mancini tocchi il pallone con il fianco sinistro e non con il braccio, ma, in ogni caso, l’eventuale tocco non sarebbe stato punibile.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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