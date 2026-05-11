Parma-Roma la moviola di Marelli smentisce Cuesta | Regolare il gol di Rensch e rigore corretto

Durante la partita tra Parma e Roma, Marelli ha analizzato le decisioni arbitrali attraverso la moviola, confermando che il gol di Rensch era regolare e che il rigore assegnato alla Roma era corretto. La conclusione delle immagini ha smentito le proteste dell’allenatore dei padroni di casa, che aveva chiesto rispetto per la sua squadra. L’episodio ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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