Partita folle al Tardini | 3-2 per la Roma al 100' Parma furioso

Nel match della 36ª giornata di Serie A, la Roma ha ottenuto una vittoria sorprendente in trasferta contro il Parma, concluso sul punteggio di 3-2 al termine dei minuti di recupero. La partita si è conclusa con il Parma molto arrabbiato, mentre la Roma ha raggiunto 67 punti, mantenendo la quarta posizione in classifica e la possibilità di qualificarsi per la Champions League. Il Milan, che ha giocato in serata contro l'Atalanta, ha raggiunto gli stessi punti.

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