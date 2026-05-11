Parma Keita tra lacrime e mercato | gol sotto la curva per mamma Zenab

Durante la partita del Parma contro la Roma, il giocatore Keita ha segnato un gol sotto la curva dedicato alla madre, Zenab, e si è commosso. La squadra ha vissuto una domenica caratterizzata anche da alcune decisioni dell’arbitro Chiffi, che hanno suscitato proteste tra i tifosi presenti allo stadio. La gara ha visto momenti di tensione, ma il momento più toccante è stato il gol di Keita, che ha emozionato il pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui