Parma Keita tra lacrime e mercato | gol sotto la curva per mamma Zenab
Durante la partita del Parma contro la Roma, il giocatore Keita ha segnato un gol sotto la curva dedicato alla madre, Zenab, e si è commosso. La squadra ha vissuto una domenica caratterizzata anche da alcune decisioni dell’arbitro Chiffi, che hanno suscitato proteste tra i tifosi presenti allo stadio. La gara ha visto momenti di tensione, ma il momento più toccante è stato il gol di Keita, che ha emozionato il pubblico.
Resta l’immagine più bella della domenica del Parma, rovinata da qualche decisione discutibile dell’arbitro Chiffi che ha fatto infuriare il Tardini in occasione della gara con la Roma. Quel Tardini che, ieri pomeriggio, aveva assistito a una scena da libro ‘Cuore’ in una giornata che pareva.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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