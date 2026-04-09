Parma la formazione più ' ricca' | Keita e Nicolussi Caviglia tra le sorprese

A Parma, la formazione più “ricca” tra le squadre di Serie A si distingue per alcuni nomi che hanno sorpreso negli ultimi mesi. Un’analisi del portale Transfermarkt ha evidenziato le formazioni tipo delle venti squadre del campionato, elaborando i contratti dei giocatori. Tra le sorprese nelle scelte di formazione, figurano i nomi di Keita e Nicolussi Caviglia, che hanno attirato l’attenzione per le loro posizioni nella rosa.

Stipendi e gerarchie interne al Parma emergono in modo chiaro grazie all’analisi del portale Transfermarkt, che ha stilato le formazioni tipo delle venti squadre di Serie A, basate esclusivamente sui contratti dei giocatori.Nel 4-2-3-1 virtuale, tra i pali troviamo Zion Suzuki, con un ingaggio da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Calciomercato Parma, sprint per Nicolussi Caviglia: trattativa verso la chiusura, le ultimissimeMcKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di... Leggi anche: Parma-Juventus LE ULTIME | Difesa a quattro, c'è Nicolussi Caviglia Temi più discussi: Lazio-Parma: convocati e probabili formazioni; Lazio-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Consigli fantacalcio, le ultime sulle formazioni della 31^ giornata: Pio o Thuram, chi con Lautaro; Lazio-Parma 1-1, i biancocelesti provano la rincorsa all’Europa. Parma, la formazione più 'ricca': Keita e Nicolussi Caviglia tra le sorpreseTransfermarkt svela gli stipendi dei crociati: la top 11 virtuale mette in luce colpi di scena tra centrocampo e attacco ... parmatoday.it Parma, Nicolussi Caviglia: Un ritorno piacevole. Spero di meritarmi la stima dei tifosiA pochi giorni dalla chiusura del mercato il Parma ha finalmente piazzato i suoi primi colpi: tra questi c'è Hans Nicolussi Caviglia, che torna nella città ducale per la seconda volta in carriera ... tuttomercatoweb.com 70' Sostituzione Parma: Estevez Nicolussi Caviglia #LazioParma 0-1 x.com 11 t µd µa a t aa Lazio - Parma a t 31 ast t Serie A. PARMA: Suzuki, Britschgi, Delprato, Valenti, Circati, Valeri, Keita, Bernabè, Nicolussi Caviglia, Strefezza, Pellegrino. AVANTI CROCIATI FORZA M - facebook.com facebook