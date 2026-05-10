Diretta gol Serie A LIVE | Strefezza e Keita ribaltano la Roma Parma vincente al Tardini

Nella 36ª giornata di Serie A, le partite in corso vedono protagonisti diversi giocatori e risultati. Strefezza e Keita hanno segnato per la loro squadra, capovolgendo il risultato contro la Roma. Il Parma ha conquistato una vittoria al Tardini, mentre sono in corso aggiornamenti su altre sfide del campionato. La cronaca delle partite, i risultati e i moviola sono disponibili in tempo reale per questa giornata di campionato.

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