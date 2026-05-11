Parma Bernabé sotto i ferri | intervento al canale inguinale nei prossimi giorni

Adrian Bernabé e Jakob Ondrejka affronteranno nei prossimi giorni due interventi chirurgici distinti, entrambi legati a problemi al canale inguinale. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si riferisce a procedure previste per il trattamento di queste condizioni. Nessuna altra informazione sui tempi di recupero o sui dettagli delle operazioni è ancora stata resa pubblica.

Adrian Bernabé e Jakob Ondrejka saranno sottoposti nei prossimi giorni a due distinti interventi chirurgici. La situazione più seria riguarda il numero dieci del Parma, sottoposto a esami diagnostici e visite specialistiche che hanno evidenziato la necessità di un’operazione per risolvere una.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Infortunio Savona, l’ex Juve sotto i ferri: intervento perfettamente riuscito ma stagione finitaRinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio.

Carburanti, fonti Palazzo Chigi: taglio accise fino al 22 maggio, decreto nei prossimi giorni(Adnkronos) – Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà...

Argomenti più discussi: Parma, nuovo stop per Bernabé: niente Roma, si riacutizza l’infiammazione allo psoas; Perché Pellegrino e Bernabé non giocano Parma-Roma: chi è stato convocato e va in panchina e chi no; Parma-Roma si avvicina: match senza Bernabè e Oristanio. Cuesta, Il mio futuro? E' domani - Video; Psoas ancora infiammato, Bernabé out contro la Roma.

#Parma, #Cuesta senza #Bernabé contro la #Roma. Ballottaggio #Pellegrino- #Elphege Il tecnico elogia #Malen alla vigilia: I giallorossi hanno a disposizione un calciatore che ha fatto la differenza finora ? @michiamanoMimma #ASRoma x.com

[Nico Schira] L'Inter aveva un scout presente a Parma-Roma oggi per monitorare Manu Koné. Il francese rimane l'obiettivo principale del club per il centrocampo per l'estate. ?? - reddit.com reddit

Parma, Bernabé sotto i ferri: intervento al canale inguinale nei prossimi giorniAdrian Bernabé e Jakob Ondrejka saranno sottoposti nei prossimi giorni a due distinti interventi chirurgici. La situazione più seria riguarda il numero dieci del Parma, sottoposto a esami diagnostici ... parmatoday.it