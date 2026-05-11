Parma Bernabé sotto i ferri | intervento al canale inguinale nei prossimi giorni

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrian Bernabé e Jakob Ondrejka affronteranno nei prossimi giorni due interventi chirurgici distinti, entrambi legati a problemi al canale inguinale. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si riferisce a procedure previste per il trattamento di queste condizioni. Nessuna altra informazione sui tempi di recupero o sui dettagli delle operazioni è ancora stata resa pubblica.

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Adrian Bernabé e Jakob Ondrejka saranno sottoposti nei prossimi giorni a due distinti interventi chirurgici. La situazione più seria riguarda il numero dieci del Parma,  sottoposto a esami diagnostici e visite specialistiche che hanno evidenziato la necessità di un’operazione per risolvere una.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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