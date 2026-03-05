Un ex difensore della Juventus ha subito un infortunio durante un allenamento a Savona. È stato sottoposto a un intervento chirurgico che si è concluso con successo. Tuttavia, a causa dell’incidente, la sua stagione calcistica si è conclusa anticipatamente. La notizia è stata confermata dai responsabili sanitari e dal club.

Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. Ultime Boga resta alla Juventus? Cosa filtra dalla Continassa sul riscatto di Jeremie Carnesecchi pallino Juve: emissari in azione, ma l’Atalanta spara altissimo. E può scatenarsi l’asta internazionale Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Savona, l’ex Juve sotto i ferri: intervento perfettamente riuscito ma stagione finita

Leggi anche: Milan, infortunio Cissè: intervento perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero preoccupano

Infortunio Loftus-Cheek: intervento perfettamente riuscito per l’inglese. Le sue condizioni e i tempi di recuperoThiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in...

Tutto quello che riguarda Infortunio Savona.

Discussioni sull' argomento Il sindaco di Savona vuole più controlli nei cantieri per prevenire gli infortuni; Tudor e Savona, ansia retrocessione: Tottenham e Nottingham ancora ko. Arsenal +5 sul City; Operaio cade da scala in cantiere Pnrr a Savona, è grave; Infortunio al ginocchio per l’ex Juventus Savona: il difensore è stato operato ieri.

Infortunio al ginocchio per l’ex Juventus Savona: il difensore è stato operato ieriIl Nottingham Forest non avrà a disposizione Nicolò Savona per il finale di stagione. Il difensore ex Juventus ha riportato un problema al menisco laterale e alla cartilagine ... tuttojuve.com

SAVONA, INFORTUNIO SUL LAVORO: CADE DALLA SCALA E COMPIE UN VOLO DI 5 METRI Infortunio sul lavoro a Savona dove un operaio è caduto da una scala alta 5 metri per cause da accertare, in Salita San Giacomo. Sul posto i soccorsi medici, la Po - facebook.com facebook

Infortunio sul lavoro a Savona: operaio genovese cade da una scala facendo un volo di 5 metri x.com