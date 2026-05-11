Un calciatore della squadra locale si è nuovamente fermato a causa di un infortunio che richiederà un intervento chirurgico al canale inguinale. Anche un altro giocatore, coinvolto in precedenza in un intervento per la rimozione di una placca, si sottoporrà a un’operazione simile. La squadra dovrà affrontare un periodo di assenza di alcuni componenti a causa di questi interventi chirurgici.

"Parma Calcio comunica che Adrian Bernabé è stato sottoposto ad esami diagnostici e a visite specialistiche che hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico volto alla risoluzione della problematica relativa al canale inguinale. Il suddetto intervento verrà eseguito nei prossimi giorni. Jakob Ondrejka, invece, verrà sottoposto ad intervento di rimozione della placca inserita durante l’operazione necessaria per ridurre la frattura del perone della gamba sinistra della scorsa estate. Si tratta di un intervento già programmato e verrà eseguito nel corso di questa settimana". Con questo comunicato, il club gialloblù ha annunciato il doppio stop per il centrocampista e l'attaccante che difficilmente torneranno in campo prima della fine della stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parma, altro stop per Bernabé: necessaria un'operazione al canale inguinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Parma, Bernabé sotto i ferri: intervento al canale inguinale nei prossimi giorniAdrian Bernabé e Jakob Ondrejka saranno sottoposti nei prossimi giorni a due distinti interventi chirurgici.

Parma, rebus tattico in vista della Roma: stop per Bernabé? Domande chiave Come cambierà il baricentro del centrocampo senza il regista spagnolo? Chi potrà sostituire Bernabé per non perdere il controllo del...

Argomenti più discussi: Parma, nuovo stop per Bernabé: niente Roma, si riacutizza l’infiammazione allo psoas; L’Inter batte il Parma ed è Campione d’Italia! Frena la Juve, male il Milan; Quello che non hai visto di Inter-Parma: dentro la festa nerazzurra BordoCam; SportMediaset: Parma festa salvezza Video.

Ecco uno dei motivi per cui la Serie A è un campionato mediocre. reddit

Parma, altro stop per Bernabé: necessaria un'operazione al canale inguinaleAnche Ondrejka si sottoporrà ad un intervento per la rimozione della placca inserita durante l’operazione per di riduzione della frattura del perone della gamba sinistra ... msn.com