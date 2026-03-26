San Leucio | 250 anni di parità di genere prima del mondo

A Caserta, nel complesso del Belvedere di San Leucio, si è svolta una cerimonia per commemorare i 250 anni dalla fondazione della Real Colonia. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri della comunità locale, che hanno partecipato a un evento ufficiale nel luogo storico. La data segna un traguardo importante per il sito, noto anche per essere stato un esempio di attenzione alla parità di genere.

A Caserta, nel complesso del Belvedere di San Leucio, si è tenuta la celebrazione dei 250 anni dalla fondazione della Real Colonia. L’evento ha la presenza delle Altezze Reali Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, testimoniando un legame storico che resiste al tempo. Il cuore della giornata risiede non nella festa, ma nei principi rivoluzionari sanciti dal Codice leuciano del 1789. Quel documento, nato sotto l’impulso di Ferdinando IV di Borbone, istituì per primo al mondo la parità di genere tra uomini e donne in ambito lavorativo e giuridico. Non si trattava solo di produrre seta d’eccellenza, ma di costruire una società basata su istruzione universale, sanità pubblica e tutela del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Leucio: 250 anni di parità di genere prima del mondo Articoli correlati San Leucio celebra i 250 anni della parità di genere tra storia, cultura e responsabilità collettivaLa Real Colonia di San Leucio ha fatto da palcoscenico alla più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale, in occasione dell’8... Dalla Real Colonia al futuro: a San Leucio rinasce l’eredità della parità di genereAGI - La più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale che ha visto in programma per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Leucio Temi più discussi: Celebrazioni per i 250 anni di San Leucio: Carlo e Camilla di Borbone a Caserta; 250 ANNI DI UTOPIA REALE, CELEBRAZIONI AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO IL 25 MARZO 2026; San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia: vedi l'evento in streaming; Caserta, a San Leucio si celebrano i 250 anni della Real Colonia: appuntamento il 25 marzo. A San Leucio la grande cerimonia per i 250 anni della Real Colonia, un ponte tra passato e futuroNel suggestivo scenario del Complesso Monumentale del Belvedere, si è tenuta questa mattina la solenne celebrazione dei 250 anni della Real Colonia di San Leucio. casertaweb.com San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia. Diretta streaming dalle 10.15La Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere ... ilmattino.it Brindisi, presentato, nella parrocchia San Leucio Protovescovo, il romanzo d’esordio di Saverio Perrone “Tre Colpi” #brindisicronaca - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Streghe. Il libro di Tiziana Barrella alla ProLoco di San Leucio x.com