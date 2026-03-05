Parità di genere | il festival che trasforma il dolore in arte

Il 5 marzo 2026 si apre a Casalgrande la seconda edizione del festival Un minuto di rumore, dedicato alla parità di genere. L’evento si svolge al Teatro Fabrizio De André e si concluderà il 15 marzo, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso che unisce arte e sensibilizzazione sui temi di uguaglianza.

Il 5 marzo 2026 segna l'inizio della seconda edizione del festival Un minuto di rumore a Casalgrande, un evento dedicato alla parità di genere che si svolge dal Teatro Fabrizio De André fino al 15 marzo. La manifestazione nasce come risposta diretta a tragici episodi di cronaca recente, trasformando il dolore in uno strumento culturale per promuovere il dialogo tra uomini e donne attraverso arte e teatro. La curatrice Angela Ruozzi sottolinea come la cultura possieda una forza propulsiva capace di riparare il mondo lavorando sull'immaginario collettivo. Questa iniziativa mira a spostare il confronto tra generi da uno scontro polarizzante verso un dialogo costruttivo, coinvolgendo attivamente anche il mondo maschile nella riflessione sulla disparità e sulla violenza di genere.