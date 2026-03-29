Parigi attentato sventato nella notte | arrestato un uomo davanti alla Bank of America

Nella notte tra venerdì e sabato, a Parigi, un uomo è stato arrestato davanti a una filiale bancaria, in circostanze che fanno ritenere si trattasse di un tentativo di attentato terroristico. La polizia ha intervenuto tempestivamente, impedendo che si concretizzasse un episodio di violenza. Le autorità stanno valutando i dettagli dell'operazione e le eventuali implicazioni dell’arresto.

Torna alta la tensione sul fronte della sicurezza in Parigi, dove nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo è stato sventato un possibile attentato terroristico. Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre stava per far esplodere un ordigno artigianale davanti a una sede della Bank of America. L’intervento degli agenti ha evitato conseguenze che avrebbero potuto essere gravi in una delle zone più frequentate della capitale francese. L’episodio riporta alla memoria i timori legati al terrorismo in Europa, riaccendendo l’allerta delle autorità. L’arresto è avvenuto in piena notte, durante un’operazione che si è conclusa senza feriti e con la messa in sicurezza dell’area interessata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sto leggendo Un appartamento a Parigi, di Musso. Sono a pagina 95, ma non è ancora entrato nel vivo. La sinossi sul retro del libro mi aveva incuriosita molto, ma per ora non è ancora successo nulla. Qualcuno lo ha letto Vi è piaciuto Devo resistere o pos - facebook.com facebook

Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre etoiles del nuoto artistico! A Parigi, in Coppa del Mondo, sono seconde nel team tech! Meravigliose @FINOfficial_ x.com