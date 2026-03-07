Un giovane di origine egiziana è stato arrestato a Brescia con l’accusa di terrorismo. Gli investigatori hanno scoperto che il ragazzo pianificava attentati contro stadi e chiese e faceva parte di una cellula jihadista. Secondo le indagini, non si trattava di un singolo individuo, ma di un elemento inserito in un’organizzazione più ampia. L’arresto si è svolto in via preventiva, prima che i piani si concretizzassero.

È stato arrestato un giovane di origine egiziana a Brescia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos, che hanno ricostruito la sua appartenenza a un gruppo estremista e la pianificazione di attentati contro obiettivi sensibili. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto avvenuto nel 2024, dopo indagini basate su informazioni di intelligence. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane egiziano era stato già arrestato nel 2024 al termine di un’indagine avviata grazie a informazioni provenienti da fonti di intelligence. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terrorismo, giovane arrestato a Brescia: pianificava attentato in chiesa a Bergamo, "non è un lupo solitario"

Il pizzaiolo che voleva colpire Bergamo e i piani per attentati in stadi e chiese: “Non era un lupo solitario”Le indagini hanno appurato come stesse pianificando attentati terroristici, prendendo di mira stadi e luoghi di culto, progettando di arruolarsi tra...

"Pianificava attacchi per Capodanno": arrestato membro IsisLe autorità turche hanno annunciato di aver arrestato un sospetto membro dell'Isis che stava pianificando attentati da compiere durante i...

Altri aggiornamenti su Terrorismo giovane arrestato a Brescia....

Terrorismo islamico in Italia: arrestato giovane egiziano legato all'ISISLe forze dell'ordine italiane hanno eseguito un nuovo arresto nell'ambito della lotta al terrorismo di matrice jihadista: la Polizia di Stato ha notificato un'ordinanza di ... ilmessaggero.it

Brescia: arrestato per associazione con finalità di terrorismoUn giovane di origine egiziana è stato arrestato dai poliziotti delle Digos di Brescia perché ritenuto partecipe di un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. poliziadistato.it