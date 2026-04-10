Web e minori | sanzioni per i genitori che non usano il parental control

Durante la seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori, tenutasi a Roma, si è parlato di responsabilità dei genitori nell’uso del web. La Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di strumenti come il parental control e ha annunciato sanzioni per chi non li utilizza. La discussione si è concentrata sulla tutela digitale dei minori, spostando l’attenzione dalla responsabilità delle piattaforme alla responsabilità degli adulti.

Durante la seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori a Roma, la Presidente del Consiglio Meloni ha spostato il baricentro della tutela digitale dai colossi tecnologici alla responsabilità individuale degli adulti. La premier, intervenendo al Festival nazionale dell’Ascolto dei Minori organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha sostenuto che la tecnologia e i canali social non rappresentino un problema intrinseco, ma piuttosto un riflesso di criticità più profonde, puntando il dito sulla necessità per i genitori di agire come primi difensori dei figli contro le insidie del web. La strategia governativa per la salvaguardia dei giovanissimi si sta delineando attraverso un testo che prevede misure concrete gestisce l’accesso ai dispositivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Web e minori: sanzioni per i genitori che non usano il parental control Cyberbullismo, intelligenza artificiale e parental control: l'Arma parla ai genitori degli studentiL’evoluzione del bullismo nell’era dell’intelligenza artificiale e dei deepfake, con consigli pratici per i genitori. Dipendenza da Internet, i genitori ci provano: due terzi introducono regole sull’uso del social. Da limiti temporali ai parental controlAccanto all’uso intenso del digitale, il documento analizzato dalla nostra redazione in questi giorni relativamente allo studio dell’Osservatorio... Argomenti più discussi: Social, non servono nuove leggi ma un’autorità unica europea; Stop agli under 15 sui social, anche l’Italia ci pensa. Ipotesi smartphone con SIM ad hoc e blocco app; Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo di contrassegno e assicurazione; Social e minori, Valditara: Stiamo studiando la soluzione tecnicamente più efficace per proteggere i più giovani. Treviso, la web radio regala buoni carburante da 50 euro agli ascoltatori che chiamano in diretta: «Basta gadget inutili» x.com È arrivato pochi minuti fa nelle stories di Fedez e il web è già impazzito Nessun comunicato, nessuna frase esplicita… ma il messaggio sembra chiarissimo: la storia con Giulia Honegger entra in una nuova fase Dopo settimane di indizi e rumors, il rapper - facebook.com facebook