Cyberbullismo intelligenza artificiale e parental control | l' Arma parla ai genitori degli studenti
L'Arma dei Carabinieri ha rivolto un messaggio ai genitori degli studenti, affrontando il tema del cyberbullismo nell’epoca dell’intelligenza artificiale e dei deepfake. La comunicazione evidenzia l’importanza di strumenti di parental control e fornisce indicazioni pratiche per proteggere i giovani online. Il focus è sulla diffusione di contenuti dannosi e sui rischi legati all’uso di nuove tecnologie.
L’evoluzione del bullismo nell’era dell’intelligenza artificiale e dei deepfake, con consigli pratici per i genitori. È stato questo il tema dell’incontro che si è svolto all’istituto Minzoni di Goro nel pomeriggio di mercoledì 11, tenuto dalla comandante dei carabinieri di Comacchio, capitana Lucilla Esposito e la comandante di Goro, marescialla Giusy Esposito. Tra i consigli pratici forniti dai carabinieri rientrano la conservazione delle prove, ovvero non cancellare mai messaggi o video offensivi; gli strumenti di tutela con l’utilizzo consapevole dell’ammonimento del Questore, che permette di fermare il bullo prima che la situazione degeneri in un processo penale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
