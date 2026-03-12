Cyberbullismo intelligenza artificiale e parental control | l' Arma parla ai genitori degli studenti

L'Arma dei Carabinieri ha rivolto un messaggio ai genitori degli studenti, affrontando il tema del cyberbullismo nell’epoca dell’intelligenza artificiale e dei deepfake. La comunicazione evidenzia l’importanza di strumenti di parental control e fornisce indicazioni pratiche per proteggere i giovani online. Il focus è sulla diffusione di contenuti dannosi e sui rischi legati all’uso di nuove tecnologie.