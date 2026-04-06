Napoli-Milan la decide Politano E i tifosi rossoneri invocano un attaccante

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Milan, terminato 1-0, la rete decisiva è stata segnata da Politano. La partita si è svolta allo stadio Maradona e ha visto il Napoli qualificarsi al secondo posto in classifica, dietro all’Inter. I tifosi del Milan hanno chiesto l’acquisto di un attaccante, evidenziando le loro esigenze offensive.

Il Napoli batte il Milan 1-0 nello scontro diretto del Maradona, grazie alla rete di Politano e la squadra di Conte si prende il secondo posto, all’inseguimento dell’Inter. Sui social i tifosi rossoneri se la prendono con il reparto offensivo di Allegri, che crea poco e spreca tanto. E c’è chi invoca addirittura una vecchia conoscenza come Giroud. Queste le reazioni social a Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli-Milan, la decide Politano. E i tifosi rossoneri invocano un attaccante

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