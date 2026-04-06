Napoli-Milan la decide Politano E i tifosi rossoneri invocano un attaccante

Nel match tra Napoli e Milan, terminato 1-0, la rete decisiva è stata segnata da Politano. La partita si è svolta allo stadio Maradona e ha visto il Napoli qualificarsi al secondo posto in classifica, dietro all’Inter. I tifosi del Milan hanno chiesto l’acquisto di un attaccante, evidenziando le loro esigenze offensive.

Il Napoli batte il Milan 1-0 nello scontro diretto del Maradona, grazie alla rete di Politano e la squadra di Conte si prende il secondo posto, all’inseguimento dell’Inter. Sui social i tifosi rossoneri se la prendono con il reparto offensivo di Allegri, che crea poco e spreca tanto. E c’è chi invoca addirittura una vecchia conoscenza come Giroud. Queste le reazioni social a Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Milan, la decide Politano. E i tifosi rossoneri invocano un attaccante Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano(Adnkronos) – Il Napoli vola al secondo posto in classifica superando il Milan oggi ospite al Maradona: 1-0 il risultato finale del big match che... Leggi anche: Napoli-Milan 1-0, sorpasso azzurro: decide Politano nel finale Temi più discussi: Corsa Scudetto, otto giornate di fuoco: il calendario di Inter, Milan e Napoli; Napoli-Milan, Amelia: Si decide il campionato, Allegri lavorerà su questo; Perché Napoli-Milan decide la corsa all’Inter: il calendario e le parole di De Bruyne; Solo una botta al ginocchio per Rabiot in Nazionale, ci sarà per Napoli-Milan! Leao torna a Milanello e lavora a parte. Napoli-Milan 1-0, cronaca, tabellino e pagelle: Alisson spacca la partita, Politano la decideNovanta minuti bloccati, poi i cambi di Conte spaccano la partita. Il Napoli colpisce al momento giusto e si prende il secondo posto Partite così si decidono su un dettaglio. Non serve costruire dieci ... napolicalciolive.com Napoli, scacco matto al Milan: Politano premia le statistiche azzurreVince il Napoli, capitola il Milan: la rete di Politano regala i tre punti agli azzurri al termine di un confronto molto equilibrato ... derbyderbyderby.it Max Allegri alza bandiera bianca dopo Napoli-Milan: "SCUDETTO ABBIAMO DATO!" Questo quanto detto dall'allenatore del Milan nell'immediato post-partita del Maradona: terza sconfitta nelle ultime sei e sorpasso subìto, troppo per pensare in alto Il facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com