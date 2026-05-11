A Parabiago, due uomini sono stati colti sul fatto mentre scavalcavano il cancello di una villetta in via Poma. Dopo aver compiuto il gesto, sono saliti su un Suv Audi nero e sono fuggiti. L’episodio si è verificato l’11 maggio 2026, segnando un nuovo episodio di furti nelle abitazioni della zona. La scena è stata immortalata da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

Parabiago, 11 maggio 2026 – Ancora allarme furti nelle abitazioni a Parabiago. Due uomini sono stati sorpresi mentre scavalcavano la recinzione di una villetta in via Poma, facendo poi perdere rapidamente le loro tracce a bordo di un potente Suv Audi di colore nero. A notare la scena è stato un cittadino di passaggio che, vedendo i due saltare oltre la cinta dell’abitazione, ha immediatamente dato l’allarme e scattato alcune fotografie utili a documentare quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Parabiago, ma all’arrivo delle pattuglie i malviventi erano già riusciti a fuggire. Secondo le prime informazioni, il furto non sarebbe stato portato a termine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago: ladri immortalati mentre scavalcano il cancello di una villetta. Poi la fuga con il Suv

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