Nella notte tra il 3 e il 4 maggio, una tabaccheria di Legnano è stata presa di mira da ladri che sono riusciti ad entrare scavalcando il cancello e poi hanno utilizzato una fiamma per distruggere la vetrina. L’intervento è stato rapido e pianificato, senza lasciare molte tracce visibili al momento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e verificare eventuali altri episodi simili nella zona.

Legnano (Milano), 4 maggio 2026 – Non una semplice spaccata, ma un’incursione studiata con precisione e portata a termine con freddezza e metodo. È quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 maggio alla tabaccheria Gold di via Padre Secchi, presa di mira da ladri che hanno agito con calma, competenza e senza lasciare nulla al caso. L’irruzione. Tutto si consuma nel cuore della notte, pochi minuti prima delle 3. La zona è silenziosa, il passaggio minimo. I malviventi entrano in azione dal retro, dove il negozio affaccia su un porticato privato chiuso da un cancello. Un ostacolo che, però, non li ferma: viene scavalcato senza esitazioni, segno che il colpo era stato preparato nei dettagli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, colpo in tabaccheria nella notte: i ladri scavalcano il cancello e ‘sciolgono’ la vetrata con la fiamma

Notizie correlate

Furto nella notte in farmacia a Torino Barriera di Milano: i ladri fanno un buco nella vetrata, l'attività costretta a fermarsiNella notte di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, i ladri hanno preso di mira la farmacia Policlinico di via Sempione angolo via Martorelli a Torino.

Aggiornamenti e dibattiti

Legnano, colpo in tabaccheria nella notte: i ladri scavalcano il cancello e ‘sciolgono’ la vetrata con la fiammaNel mirino, tra il 3 e 4 maggio, il negozio di via Padre Secchi. Rubate sigarette, profumi, bevande, snack per circa 10mila euro. La scena è stata immortalata dalle telecamere ... ilgiorno.it

Spaccata alla Tabaccheria di via Padre Secchi a Legnano: i ladri scappano con oltre 10mila euroDi recente i ladri hanno rubato tutto ciò che poteva esser di valore all'interno della tabaccheria. Sempre nei giorni scorsi è stato registrato un tentato furto in enoteca, in questo caso i ladri sono ... legnanonews.com