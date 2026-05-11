Papa Prevost | un viaggio tra Chicago e Perù per il suo primo anno

Papa Prevost ha intrapreso un viaggio che lo ha portato tra Chicago e il Perù per celebrare il suo primo anno di pontificato. Durante questa fase, ha visitato diverse comunità e partecipato a eventi religiosi e sociali, mantenendo un fitto calendario di incontri. La sua presenza ha suscitato attenzione sia negli Stati Uniti che in Sud America, dove sono stati segnalati momenti di partecipazione e devozione.

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? Punti chiave Chi è l'uomo dietro la veste pontificia di Leone XIV?. Come hanno influenzato Chicago e il Perù la sua fede?. Quali sono i dieci concetti chiave del suo nuovo libro?. Dove si terrà l'incontro pubblico con Alessandro Gisotti?.? In Breve Alessandro Gisotti relatore presso il Cinema Esperia di Via Chiesanuova il 13 maggio.. Approfondimento sul libro La forza del Vangelo con due documentari della Santa Sede.. Eventi correlati al Teatro Verdi tra il 7 e il 10 maggio.. Nuovi appuntamenti al Gran Teatro Geox il 23 maggio e all'Auditorium G. Santini.. Il 13 maggio prossimo, presso il Cinema Esperia situato in Via Chiesanuova, si terrà una serata dedicata al primo anniversario dell’elezione di Leone XIV a Papa Prevost.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Prevost: un viaggio tra Chicago e Perù per il suo primo anno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Leone XIV visto da vicino - Un anno con Papa Prevost" Un anno da Leone: a Napoli la “festa” per Papa Prevost. Meloni: “Un faro nelle incertezze del mondo”E’ il giorno di Papa Prevost, un anno da Leone XIV che il Pontefice festeggerà con un bagno di folla a Napoli. Argomenti più discussi: Fedeli al passato o fedeli al futuro? Un testo di Robert Prevost del 2010; Robert Francis Prevost, un anno da Leone - Comunione e Liberazione; Papa Leone: L’unità nella Chiesa diventi fermento per un mondo riconciliato; La forza della mitezza – un anno con Papa Leone. Extra omnes. Un anno fa iniziava il Conclave che avrebbe portato all'elezione, il pomeriggio del giorno dopo, di #LeoneXIV. Prevost venne eletto al quarto scrutinio, divenendo il secondo Papa originario del continente americano, dopo il suo predecessore Fr x.com Trump è riuscito a unire i cattolici contro di lui reddit