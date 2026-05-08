Un anno da Leone | a Napoli la festa per Papa Prevost Meloni | Un faro nelle incertezze del mondo

A un anno dalla nomina a Papa, Prevost sarà celebrato con un evento pubblico a Napoli, dove si aspetta una grande partecipazione di fedeli. La giornata sarà segnata da un'assemblea con momenti di preghiera e incontri istituzionali. La presidente del Consiglio ha commentato la ricorrenza definendo il Papa come un “faro” nelle incertezze globali. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e previste dal protocollo.

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E’ il giorno di Papa Prevost, un anno da Leone XIV che il Pontefice festeggerà con un bagno di folla a Napoli. “Habemus Papam. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi”, è il primo messaggio che arriva, di prima mattina, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo”, conclude la premier in un post sui social.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un anno da Leone: a Napoli la “festa” per Papa Prevost. Meloni: “Un faro nelle incertezze del mondo” Notizie correlate Un anno di Prevost, il papa che è diventato Leone che ora tutto il mondo ama e rispettaFesteggerà simbolicamente a Napoli, dopodomani, Robert Prevost la sua elezione al pontificato come Papa Leone XIV avvenuta l’8 maggio di un anno fa. Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo anno da Papa per Leone XIV, anniversario tra Pompei e Napoli: il programma; Leone e Francesco un anno dopo di Ignazio Ingrao; Papa Prevost, un anno di pontificato. Lojudice: Leone XIV è la risposta a un mondo in guerra; Papa Leone: L’unità nella Chiesa diventi fermento per un mondo riconciliato. Leone, un anno da Papa: ‘festeggiamento’ tra Pompei e Napoli per Prevost(Adnkronos) – Il pontificato di papa Leone oggi compie un anno. Leone lo ‘festeggia ‘ tra Pompei e Napoli. Il Pontefice – proprio nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata ve ... pianetagenoa1893.net Papa Leone XIV a Pompei a consacrare l'umanità intera alla pace, il suo primo anniversario da ponteficePapa Leone XIV celebra il suo primo anno di pontificato nel giorno della Supplica alla Madonna di Pompei, una delle devozioni popolari più radicate del cattolicesimo italiano. ilmessaggero.it Tutto pronto a Pompei e Napoli per la visita di Papa Leone XIV, Giornata intensa e ricca di spostamenti per Papa Prevost Il programma ricco di appuntamenti: https://fanpa.ge/YadoL - facebook.com facebook Furia Donald su papa Prevost. E lui riceve l’ultra-obamiano x.com