Leone XIV visto da vicino - Un anno con Papa Prevost

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cinema Esperia di Via Chiesanuova si è tenuta una serata speciale in occasione del primo anniversario dell'elezione a Papa di Leone XIV. L'evento ha richiamato numerosi spettatori interessati a celebrare questo traguardo. La proiezione ha offerto l’opportunità di osservare da vicino il Papa durante momenti significativi del suo primo anno in carica. La serata si è conclusa con un dibattito tra i presenti.

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Al Cinema Esperia di Via Chiesanuova. Serata speciale nel 1° anniversario dell'elezione a Papa d Leone XIV. Incontro pubblico con il vicedirettore editoriale dei media vaticani Alessandro Gisotti. In occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV si terrà una serata di alto profilo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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