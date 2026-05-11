Leone XIV visto da vicino - Un anno con Papa Prevost

Al Cinema Esperia di Via Chiesanuova si è tenuta una serata speciale in occasione del primo anniversario dell'elezione a Papa di Leone XIV. L'evento ha richiamato numerosi spettatori interessati a celebrare questo traguardo. La proiezione ha offerto l’opportunità di osservare da vicino il Papa durante momenti significativi del suo primo anno in carica. La serata si è conclusa con un dibattito tra i presenti.

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