Il Papa porta le Nike sotto la tonaca | scoperto il modello che ha fatto impazzire il web diventando virale

Recentemente è stato scoperto che il Papa indossa un modello di scarpe Nike, diventato immediatamente virale sui social media. La notizia è arrivata grazie a un documentario prodotto dal Vaticano, che ha mostrato il Papa con queste scarpe. La presenza del brand americano in un contesto così ufficiale ha attirato l’attenzione di milioni di utenti online, generando molte discussioni e condivisioni. Questa situazione ha catturato l’interesse di molti, diventando un esempio di come il passaparola possa influenzare il pubblico.

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A volte il marketing più efficace è quello che non devi nemmeno pianificare. Nike lo sa bene, ma stavolta il colpo di genio non è arrivato dai creativi di Beaverton: è stato un documentario del Vaticano a regalare al brand dello Swoosh uno dei momenti più virali e inaspettati degli ultimi anni. Protagonista involontario: Papa Leone XIV, primo pontefice americano della storia, immortalato con un paio di sneaker bianche Nike sotto la tonaca durante le riprese di Leone a Roma, il documentario che celebra il primo anno del suo pontificato. L’immagine ha fatto il giro del web in poche ore. Non capita tutti i giorni di vedere il leader della Chiesa cattolica con addosso un paio di scarpe sportive, e quando succede il mondo si ferma a guardare.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il Papa porta le Nike sotto la tonaca: scoperto il modello che ha fatto impazzire il web (diventando virale) Notizie correlate Leggi anche: Elodie e Franceska si baciano, Iannone le osserva: il video che ha fatto impazzire il web Il Papa ha davvero indossato un paio di Nike, ma che modello sono?All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Papa Leone: cercare l’unità, non il conflitto che porta alla distruzione; Porta a porta - Domani in Vaticano il Segretario di Stato Usa Rubio, prove di disgelo con Papa Leone? - Video; Papa Leone XIV a Lampedusa: il programma della visita; Leone e Francesco un anno dopo di Ignazio Ingrao. Gli attacchi di Trump al Papa sono irricevibili”: il mio intervento a "Porta a Porta" ieri sera - facebook.com facebook