In un episodio insolito, un uomo si è presentato presso una banca di Chicago dichiarando di essere il Papa. La situazione ha portato a una risposta sorprendente da parte dell’istituto finanziario, che ha comunque seguito le proprie procedure standard nonostante l’affermazione. L’evento ha attirato l’attenzione per la sua natura inusuale, evidenziando come anche dichiarazioni estreme possano non influire sui processi di controllo delle banche.

A volte nemmeno essere il pontefice basta per aggirare le procedure burocratiche di una banca. Lo ha scoperto Papa Leone XIV che, l’anno scorso, a due mesi dalla sua elezione, si è trovato alle prese con un problema apparentemente banale: aggiornare il numero di telefono e l’indirizzo del conto corrente che possedeva presso una banca di Chicago, negli Stati Uniti. L’aneddoto, diffuso dal New York Times, è stato raccontato la scorsa settimana dal sacerdote Tom McCarthy durante un incontro con un gruppo di fedeli a Naperville, in Illinois. McCarthy, figura molto conosciuta nell’ambiente cattolico di Chicago e amico stretto del pontefice, appartiene allo stesso ordine agostiniano del papa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Se le dicessi che sono il Papa?” Leone XIV e la risposta incredibile della sua banca di Chicago

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