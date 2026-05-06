Pronto sono il Papa Leone XlV chiama la banca di Chicago | l'operatrice non gli crede e riattacca
Il Papa Leone XIV ha tentato di contattare la sua banca a Chicago per aggiornare i dati, ma l’operatrice ha risposto che era necessario presentarsi di persona. Dopo aver ricevuto questa richiesta, il Papa ha terminato la telefonata senza ulteriori sviluppi. La conversazione si è conclusa con la banca che ha mantenuto la richiesta di un incontro di persona per completare la procedura.
Papa Leone XIV chiama la sua banca a Chicago per aggiornare i dati, ma l’operatrice gli chiede di presentarsi di persona. Quando prova a dire di essere il Papa, la telefonata viene interrotta. L’episodio, raccontato dal New York Times e risalente all’estate del 2025, è diventato virale negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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